Víkendové politické vody byly po marném pokusu pravicové opozice o vyslovení nedůvěry Babišově vládě klidné. Zčeřily je dvě události. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) potvrdila, že chce nejvyššího státního zástupce vybrat do konce června, aby po odchodu Pavla Zemana nezůstala mezera.

Podle LN se jí prý do toho míchá Hrad, který by tam rád viděl jejího náměstka a bývalého poslance ČSSD Jeronýma Tejce. Benešová by byla spíš pro Zemanova prvního zástupce Igora Stříže. Nakonec ovšem udělá, co se jí zlíbí, protože odpovědnost je čistě na ní, respektive na vládě. Zákon o státním zastupitelství nevyžaduje, aby proběhlo transparentní výběrové řízení. Jeho novelu se nepodařilo prosadit žádnému šéfovi justice za posledních deset let, ač to sliboval každý.

Tím se dostávám k druhému víkendovému trháku, jímž je čerstvý průzkum agentury Kantar CZ pro ČT. Ten opětovně zařadil na první místo blok Pirátů se STAN, na druhé koalici Spolu a na třetí hnutí ANO.

Poprvé přisoudil sněmovní mandáty Přísaze Roberta Šlachty. Model Deníku, který pracuje s dlouhodobými průzkumy několika agentur, tento trend potvrzuje. Přísaha by podle něj získala 4,3 procenta hlasů a přeskočila by ČSSD (ta by podle Kantaru získala tři procenta). Jak to, že strana bývalého elitního policisty Šlachty jde tak nahoru?

Kvůli propracovanému programu to zajisté není. Lidé mu ale věří, že by jako politik zatočil s korupcí, a to lépe, než když nosil uniformu. Právě v tomto ohledu Babišovo ANO důvěru mnohých ztratilo.

Šlachta jezdí po republice, mluví s obyvateli vesnic a vypráví jim svůj příběh. Je to příběh muže, který si nepořídil luxusní vilu, bourák, ba ani manželku a děti. Za celý život stihl jen bojovat proti zločinu ve službách státu. Tohle nemůže říct žádný z jeho soupeřů. Ani za mák to nezaručuje užitečnost Roberta Šlachty pro českou politiku, ale pro voliče to může být dobrý motiv dát mu v říjnu hlas.