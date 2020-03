Angela Merkelová včera prohlásila, že novým koronavirem se může nakazit až sedmdesát procent Němců. V nejhorším případě může podobný černočerný scénář potkat i Česko. Zákazy a omezení, kterým se teď lidé musí podřídit, nejsou nic jiného než snaha zabránit katastrofě. Nejde totiž o mladé a zdravé, kteří si odbudou tu lehčí chřipku. Starší lidé mohou na Covid-19 umřít. Pokud se jich nakazí rázem příliš mnoho, nebude jim zdravotnictví schopno pomoci. Včerejší zprávy naznačovaly, že bohužel i v této zemi budou oběti.

Radikální Hrušínský má i přesto velký kus pravdy. Vláda musí v první řadě zabránit nezvládnutelné epidemii: V tom se mýlí. Pomoc těm, které postihl drastický zásah do jejich podnikání, ale musí následovat co nejrychleji. Nejde jen o slavné tváře, které se dostanou snadno do světla reflektorů. Stejně, ne-li více, je ohrožena ekonomická existence tisíců živností, malých i větších podniků.

Je spravedlivé jim účinně pomoci. S největší pravděpodobností je to i výhodné pro všechny. Drobné úlevy jako odklad daní jsou dobrá věc, ale nestačí. Stát nemá „tisknout peníze“ ani ve výjimečných případech. Jen ve výjimečně výjimečných. V takovém případě teď žijeme.