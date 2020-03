Kdybychom si nebyli jisti, že to u nás funguje, máme další učené razítko. V Oxfordu hodnotili všechna opatření proti nákaze a Česko bylo zařazeno mezi nejpřísnější země.

Realistický scénář zdravotních statistiků počítá s tím, že tvrdé zákazy se neminou účinkem. Podle odhadu by měla epidemie vyvrcholit koncem dubna, nakažených by mělo být v nejhorším případě patnáct tisíc. Postupně však, zdravotnictví by nemělo být přetíženo jako v Itálii. Všem, které postihne nejhorší forma choroby, by se mělo dostat nejlepší možné pomoci.

Ještě lepší výsledek mohl být při rychlejším nástupu. Cesty na italské hory měly skončit dřív. Hlavně se však mělo víc testovat. Dodnes v počtu testů na obyvatele za vyspělými zeměmi hodně zaostáváme. Nikdo tedy přesně neví, kolik je nakažených a relativně slušně vyhlížející křivka se může zvrtnout. Cena za ochromené hospodářství bude vysoká.

Neexistuje však žádná lepší cesta, jak přetrvat epidemii s nejmenšími ztrátami, než všechny ty příkazy a zákazy dodržovat. S veselou myslí.