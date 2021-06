Martin Komárek. | Foto: Deník/Martin Divíšek

To, jestli budou či nebudou nosit školáci roušky v příštích třech týdnech, je lapálie. Děcka i rodiče by vás s takovým tvrzením vynesli v zubech, ale lapálie to je. To, že můžeme vášnivě řešit prkotiny, je příznakem toho, že snad přicházejí šťastnější časy.