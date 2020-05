Ono je vlastně jedno, zda letos pojedete do Řecka, Chorvatska nebo i Itálie. Či se vydáte konečně slézt Králický Sněžník, případně zamíříte na pláže na Mácháči. Ale někam na tu dovolenou jeďte. Nejlépe k moři i po Česku.

Foto: Deník

Nejde jen o to, že si po tomhle příšerném koronavirovém jaru, které nás bude děsit do konce našich životů, potřebujeme psychicky odpočinout. Pomoc v podobě naší dovolené a peněz, které za ni utratíme, totiž potřebují lidé, na které tato koronakrize dopadla asi úplně nejhůř. Lidé zaměstnaní v turistice. Průvodci, pokojské, kuchaři, personál penzionů, delegáti cestovních kanceláří, průvodci na zámcích. Úplně normální lidé jako my, žádní zazobanci či nemakačenkové. Statisíce lidí u nás a miliony po celé Evropě.