Většina ze samospráv musela teď veškeré investice zastavit do konce roku, ne-li dál. Investice, jež mohly a měly dát práci českým lidem a domácím firmám, které zoufale potřebují dohnat koronavirové zadření ekonomiky.

Jen co Babiš peníze krajům, městům a obcím sebral, začal slibovat, že jim je přece ve formě dotačních programů prý zase vrátí. Nejde jen o to, že do té doby uplynou spíše měsíce než týdny v situaci, kdy pro mnoho firem je každý den problém. Babišova finta navíc oslabuje kraje a samosprávy v jejich svobodě, do čeho investovat, a posiluje moc vlády a Babiše. Jako toho, kdo bude zase milostivě rozhodovat, rozdělovat. Možná ne podle stranického klíče, ale možná, že ano. Před podzimními krajskými volbami se takový dotační penězovod hodí.

Ale je možné, že tato vládní finta nevyjde. Protože na to, aby vám došlo, kdo že to vzal v té nejhorší chvíli vaší vesnici či městu peníze na chodník či kanalizaci, stačí selský rozum.