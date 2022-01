Běžný občan asi kroutí hlavou. Je totiž příliš mnoho věcí, které tady nefungují, než aby se během několika let naše země stala další Jižní Koreou nebo Kanadou.

Pořád máme mizerné silnicea žádné vysokorychlostní železnice. To je věc, která nejen odrazuje zahraniční investory, ale hlavně komplikuje bytovou otázku.V nejrozvinutějších státech je zcela přirozené, že lidé za prací dojíždějí. Někteří auty, jiní veřejnou dopravou. V Česku je to častokrát neřešitelný problém. Obdobně jako dostupnost základní infrastruktury, tedy vzdělávacích a zdravotních zařízení, prodejen, sportovišť.

Známka pirátství

Nadějně proto zní věta z programového vládního prohlášení v kapitole regionálního a místního rozvoje: „Na základě důkladné práce s daty vytvoříme doporučenou úroveň vybavenosti pro různé typy obcí (např. pro vzdělání, lékařskou a sociální péči, veřejnou dopravu a další mobilitu, vysokorychlostní internet, komunální služby aj.). Díky tomu zacílíme pomoc podle skutečných potřeb. Na doporučenou úroveň napojíme potřebné financování.“

V dokumentu, který byl včera zveřejněn, je spousta zajímavých nápadů a předsevzetí. Povětšinou jde ovšem o záměry bez popisu konkrétních nástrojů a uvedení termínů. Jde třeba o vize v oblasti veřejných financí: „Budeme bránit daňovým únikům a řešit otázku odlivu dividend do zahraničí. Zajistíme lepší opatření proti nelegálním praktikám optimalizace daní. Odstřihneme firmy z daňových rájů od veřejných peněz. Na půdě Evropské unie se zasadímeo transparentní výkaznictví nadnárodních firem podle země původu tržeb.“

Pěkné, ale obávám se, že ani ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) netuší, jak toho dosáhnout. Zatím se z něj nikomu nepodařilo vypáčit ani to, kde hodlá ušetřit 80 miliard v rozpočtu, který dávala dohromady jeho předchůdkyně z ANO Alena Schillerová.

Zbytečné covidové zmatky

Myslím, že pod naprostou většinu vládních představ by se podepsali i opoziční politici. Důraz na vzdělání, revizi učiva a výuku dějin 20. století je chvályhodný. Podobně jako na vědu, výzkum a inovace, bez jejichž promyšlené podpory se nelze pohnout dál. A tak bychom mohli pokračovat přes rozvoj jaderné energetiky (zmiňovány jsou další bloky v Dukovanech i Temelíně) až po ochranu vody nebo fandění ekologickému zemědělství.

Bude na jednotlivých ministrech, jak svá předsevzetí naplní. A k tomu bude důležitá dělná spolupráce celé pětikoalice. „Česká republika bude v dalších měsícícha letech stát před celou řadou výzev, příležitostí a rozhodnutí. Přinese je jak měnící se světová ekonomika, tak vývoj politiky v rámci EU i celé Evropy. A je třeba, aby se ČR dokázala rozhodnout správněa včas. I toho si je nastupující vláda vědoma,“ píše Fialův tým.

Připojuji, že v každodenním provozu, boji s covidem či inflací, by neměl zapomínat ani na to, co bych nazvala étosem vládnutí. Nejde jen o kultivované vystupování včetně libozvučné češtiny, ale také stavění na idejích, na nichž republika před 29 lety vznikla. Když se na bělorusko-polské hranici potácejí naprosto vyčerpaní, hladoví a zoufalí uprchlíci, kteří se stali hříčkou v rukou odporného diktátora Lukašenka, nemělo by to být jedno žádnému ministrovi.

Pěna dní: Piráti a komunisté

A otevírá-li magnát a tzv. podnikatelský lídr západního světa Elon Musk nové prodejní a servisní centrum Tesly v čínské oblasti Sin-ťiang, kde dochází k brutálnímu potlačování Ujgurů, mělo by zaznít, zda je správné, aby ve jménu zisku mohlo projít úplně všechno.

Bylo by hezké mít po čase vládu, která nebude jen počítat, kšeftařit a směňovat, ale také hodnotově kotvit.