Před tím už vytasil sto padesátku,která by měla být povolena na vybraných kouscích dálnic. Což o to, nápady jsou to hezké a dá se o nich debatovat v hospodě. To je však všechno. S podstatou práce ministra dopravy mají málo co společného.

Ten má dva hlavní úkoly. Snížit počet mrtvých na silnici a stavět o překot. V tom prvním vyšší rychlost a mladí řidiči pomohou stěží. V tom druhém zatím neuměl nic jiného než si postesknout nad Poláky. Prý budují rychle, protože moc vyvlastňují…