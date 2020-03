Vláda versus koronavirus

Přišlo to, co přijít muselo. Vláda vyhlásila nouzový stav, aby ochránila obyvatelstvo před masivním šířením koronaviru. Jediným řešením je lidi co možná nejvíc izolovat, omezit jejich pohyb, nepouštět je do škol, na stadiony, do divadel či hospod. Pochopitelně to bolí.

