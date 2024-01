Jindřichohradečtí basketbalisté zakončí základní část I. ligy v pátek 26. ledna v Litoměřicích (19 hodin). Bez ohledu na výsledek si hráči GBA Lions zajistili prvenství ve skupině Západ a postup do nadstavbové fáze.

Jindřichohradečtí basketbalisté v předposledním kole základní části porazili tým Polabí 110:85 a potvrdili tak pozici lídra skupiny Západ. | Foto: Lukáš Šamal

Jihočeši mají nadále svému protivníkovi co vracet, neboť v uplynulé sezoně se postaral o velké překvapení na jejich účet, když je vyřadil už ve čtvrtfinále play off. I v úvodním vzájemném souboji v probíhajícím ročníku jim litoměřičtí basketbalisté pořádně zatápěli, tři čtvrtiny hráli s favoritem zcela vyrovnanou partii a hráči GBA Lions je zlomili až v závěru (82:69).

Rozhodně se tedy jedná o kvalitního a pro hradecký tým nepříliš oblíbeného soupeře, jenž už si také zajistil účast v elitní nadstavbové šestce, kterou vytvoří trojice nejlepších týmů z obou skupin I. ligy. Slavoj má totiž s Plzní a Libercem, kteří jsou v těsném závěru a mají o výhru méně, lepší bilanci vzájemných zápasů.

Jindřichohradecký celek by rádi potvrdil vítězství nad Polabím (110:85) a zároveň se dobře naladil na další fázi soutěže. „Jsem rád, že jsme v posledním utkání potvrdili roli favorita a uhájili jsme neporazitelnost v domácím prostředí v průběhu celé základní části. V závěrečném kole cestujeme do Litoměřic k nepříjemnému soupeři, s nímž máme mnoho zkušeností. Půjdeme se poprat o to, abychom základní část zakončili na vítězné vlně a do nadstavby mohli vstoupit z co nejlepší pozice," podotkl kouč GBA Lions Andrej Červenka.

Nyní už je jisté, že kromě Jindřichova Hradce a Litoměřic si postup zajistil i Sokol Pražský, ze skupiny Východ pak Svitavy a Hradec Králové. Šestý účastník vzejde z přímého souboje mezi opavským béčkem a týmem Brna U 23.

V nadstavbě čeká každý tým šest utkání doma a venku jen s týmy ze druhé skupiny, bilance a body ze základní části se započítávají.

Klub GBA Lions zároveň upozorňuje příznivce, že tuto část soutěže bude hrát v domácím prostředí vždy v pátek od 19 hodin.

