/FOTOGALERIE/ Basketbalisté GBA Lions v 17. kole I. ligy porazili Polabí 110:85, ale přesvědčivé vítězství nad posledním týmem tabulky se hlavně v první půli nerodilo snadno. Jistý vítěz základní části skupiny Západ se blýskl 21 trojkami!

Jindřichohradečtí basketbalisté v předposledním kole základní části porazili tým Polabí 110:85 a potvrdili tak pozici lídra skupiny Západ. | Foto: Lukáš Šamal

Jindřichohradecký celek zřejmě soupeře, který sdružuje hráče nymburské rezervy a Poděbrad, poněkud podcenil, což se mu v úvodní desetiminutovce vymstilo a hosté ji vyhráli rozdílem osmi bodů. Až zhruba po patnácti minutách se začala karta obracet a duel se začal odvíjet podle očekávaného scénáře. Po třetí části už vedli Jihočeši rozdílem 25 bodůa nakonec překročili i stobodovou hranici.

„My do zápasu vstoupili bez energie, hráči jako kdyby očekávali, že to půjde samo. Ale opak byl pravdou. Hosté se dostali do dobrého tempa a byli schopni proměňovat střelecké pozice. Zřejmě nás trošku zaskočili tím svým stylem, i když jsme se na to připravili a mluvili jsme o tom. Od druhé poloviny druhé čtvrtiny s výkonem musíme být spokojeni. Pohyb míče do zóny se zlepšil, naše střelecké pozice se začaly stávat otevřenými a hledali jsme střelce, kterým to padalo a kterým se dařilo. Na konci jsme zaznamenali 21 proměněných trojkových pokusů, což je skvělé číslo. Ale tempo utkání i styl hry Polabí nás k tomu trošku nutily. S druhou polovinou utkání můžeme být určitě spokojeni, a to s přístupem hráčů, s energií, kterou přinesli, ale také s basketbalovou kvalitou,“ zhodnotil utkání trenér Jindřichova Hradce Andrej Červenka.

Základní část GBA Lions zakončí už v pátek 26. ledna na palubovce Litoměřic (19).

GBA Lions Jindřichův Hradec – Basketbal Polabí 110:85 (18:26, 49:40, 83:58)

Nejvíce bodů: Valentíny 27, Grunt 21, Kábrt 18, Vondra 15, Karasov 10 – Novák 23, Synáček 17, Kolář 14, Mikula 10. Trojky: 21:6. Fauly: 14:17. Trestné hody: 9/17:15/20. Doskoky: 33:55. Rozhodčí: Melichárek, Svejkovský. Diváci: 235.

I. liga sk. Západ

1. Jindřichův Hradec 17 15 2 1589:1271 32

2. Sokol Pražský 17 12 5 1435:1396 29

3. Litoměřice 17 11 6 1368:1268 28

4. Plzeň 17 10 7 1324:1204 27

5. Liberec 17 10 7 1325:1306 27

6. Radotín 17 9 8 1194:1298 26

7. USK Praha B 17 6 11 1234:1262 23

8. Chomutov 17 5 12 1315:1426 22

9. SP Basket 17 4 13 1153:1333 21

10. Polabí 17 3 14 1396:1569 20