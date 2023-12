/FOTOGALERIE/ Jindřichohradečtí basketbalisté uspěli i ve 12. kole I. ligy, když doma porazili béčko pražského USK 88:62 a nadále vedou tabulku skupiny Západ o skóre před Sokolem Pražským.

Už jedenáctou výhru v sezoně si připsali jindřichohradečtí basketbalisté, kteří porazili rezervu USK Praha 88:62. | Foto: Lukáš Šamal

Hráči GBA Lions museli rychle vstřebat smolné vyřazení z Českého poháru od pražské Slavie, kdy přišli o vítězství v poslední vteřině základní hrací doby a pak padli v prodloužení (87:94).

První poločas nenabídl žádné ofenzivní manévry. Skóre narůstalo jen pozvolna, což bylo důsledkem kvalitní defenzivy obou týmů a také horší koncovky v podání Jihočechů, takže se do kabin šlo za stavu 36:31.

Rozhodnutí přinesla třetí perioda, v níž favorit zpřesnil střelbu, drtivým nástupem během pěti minut zlomil odpor houževnatého protivníka a odskočil na dvacetibodový rozdíl (56:36), který si už s přehledem pohlídal až do konce.

„Věděli jsme, že nás čeká fyzicky hodně náročné utkání. V první půli jsme hlavně na obranné polovině pracovali velice dobře a nedovolili soupeři připisovat lehké body. Ale věděli jsme, že pokud chceme být úspěšní, musíme do druhé půle zastavit rozdílové hráče soupeře a začít hrát v útoku s trochu větší lehkostí. To se po změně stran povedlo, hru jsme zrychlili a proměňovali jsme lehké střely na útočné půli. První pětiminutovka třetí čtvrtiny určitě rozhodla o konečném výsledku. Mě nejvíce těší, že výkon byl kolektivní. Navíc, do sestavy se vrátil Toms Linis. A znovu se v dobrém světle prezentovali všichni hráči, ať už ti, kteří začínali, nebo ti, co se do zápasu dostali postupně z lavičky,“ konstatoval jindřichohradecký trenér Andrej Červenka.

Basketbalisty GBA Lions do konce roku čekají už jen dva duely a oba na sklonku tohoto týdne. Už v pátek 8. prosince se vypraví na palubovku v tabulce třetí Plzně (19 hodin) a v neděli doma v předehrávce 14. kola přivítají osmý Chomutov (16).

„Kalendářní rok chceme zakončit dvěma výhrami. Víme, že soupeři nám nedají nic zadarmo, ale my se chceme prezentovat v dobrém světle a narůstající výkonností, kterou poslední dobou ukazujeme,“ podotkl kouč.

GBA Lions Jindřichův Hradec – USK Praha B 88:62 (16:12, 36:31, 67:46)

Nejvíce bodů: Valentíny 19, Kábrt 17, Vondra 14, Karasov 14, Jansa 12 – Švec 17, Ježek 11, Šafařík 10, Palas 9. Trojky: 14:4. Fauly: 20:20. Trestné hody: 16/19:16/23. Doskoky: 40:39. Rozhodčí: Vošahlík, Šenk. Diváci: 98.

Další výsledky 12. kola

Polabí – Radotín 89:90, Litoměřice – SP Basket 89:78, Sokol Pražský – Plzeň 94:86, Liberec – Chomutov 81:73.

I. liga sk. Západ

1. GBA Lions Jindřichův Hradec 12 11 1 1110:877 23

2. Sokol Pražský 12 11 1 1021:929 23

3. Lokomotiva Plzeň 12 8 4 980:871 20

4. Slavoj BK Litoměřice 12 8 4 964:876 20

5. BA LYNX Liberec 12 7 5 934:941 19

6. BK Wolves Radotín 12 6 6 860:944 18

7. USK Praha B 12 4 8 864:901 16

8. Levharti Chomutov 12 2 10 923:1014 14

9. Basketbal Polabí 12 2 10 980:1120 14

10. SP Basket 12 1 11 802:965 13