Basketbalisté GBA Lions v úvodním utkání play off zdolali Pardubice

Úspěšně vstoupili do play off jindřichohradečtí basketbalisté. Ti v úvodním utkání čtvrtfinálové série I. ligy na domácí palubovce zdolali podle předpokladů Vividbooks Pardubice 82:71, ale snadné to rozhodně neměli.

Jindřichohradečtí basketbalisté vstoupili do vyřazovacích bojů výhrou nad Pardubicemi 82:71. | Foto: Lukáš Šamal