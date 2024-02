V plném proudu je nadstavba basketbalové extraligy kadetů U17, v níž hráči GBA Lions postoupili do skupiny nejlepších osmi týmů. Za sebou mají úvodní čtyři zápasy na palubovkách soupeřů, z nichž vytěžili bilanci dvou vítězství a stejného počtu porážek. V tabulce jim zatím patří pátá příčka.

Ilustrační snímek. | Foto: archiv GBA Lions

Mladíci od Vajgaru se nejprve vypravili do Ostravy, kde v úvodním utkání smetli Snakes více než třicetibodovým rozdílem. Proti Nové huti už tak úspěšní nebyli a zápas proti vedoucímu celku ztratili především v první půli. Po změně stran manko stahovali, ale vývoj otočit nedokázali.

Cennou výhru si kadeti GBA Lions naopak připsali na palubovce Pardubic, kde o výhře nad druhým celkem tabulky rozhodli ve třetí periodě, po níž měli k dobru náskok 21 bodů.

Naopak zklamání přišlo v jihomoravské metropoli, kde zcela vyrovnanou bitvu proti týmu, který uzavírá elitní nadstavbovou osmičku, prohráli o jediný bod.

Se stejnými soupeři se v nadcházejícím období hradečtí basketbalisté utkají doma a rádi by se ještě poprali o čtvrtou pozici, která zaručuje přímý postup do čtvrtfinále play off. Týmy od páté příčky totiž čeká ošidné předkolo play off. Hodně napoví už nejbližší duel, v němž 2. března přivítají ostravskou Novou huť.

Snakes Ostrava – GBA Lions Jindřichův Hradec 62:94 (21:21, 34:52, 49:79)

Nejvíce bodů: Smažák 14, Skopal 14, Nevrla 7 – Skrinski 28, Lavrinovičs 25, Abele 15, Stračkaitis 14.

Nová huť Ostrava – GBA Lions Jindřichův Hradec 84:73 (30:19, 49:33, 66:54)

Nejvíce bodů: Gürbü 18, Mirafuentes 18, Špaček 17, Pazdera 17 – Lavrinovičs 18, Abele 17, Stračkaitis 16, Skrinski 10.

BK Vividbooks Pardubice – GBA Lions Jindřichův Hradec 80:93 (17:30, 41:54, 54:75)

Nejvíce bodů: Lejsek 25, Sádovský 13, Horváth 10 - Kurusc 33, Abele 18, Skrinski 16.

Basket Brno – GBA Lions Jindřichův Hradec 89:88 (17:22, 43:47, 67:67)

Nejvíce bodů: Koulisianis 24, Gruber 15, Urda 15, Janžo 12 – Vrankovič 29, Abele 18, Lavrinovičs 13, Langer 10, Tavartikiladze 10.

Extraliga kadetů U17 – nadstavba A

1. BK NH Ostrava 18 15 3 1529:1116 33

2. BK Vividbooks Pardubice 18 14 4 1524:1316 32

3. Sokol Pražský 18 13 5 1410:1308 31

4. Sokol Písek Sršni 18 13 5 1362:1289 31

5. GBA Lions Jindřichův Hradec 18 11 7 1574:1397 29

6. BK Snakes Ostrava 18 10 8 1406:1343 28

7. USK Praha 18 10 8 1301:1268 28

8. Basket Brno 18 8 10 1365:1306 26