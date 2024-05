/FOTOGALERIE/ Skvěle si formu na nejdůležitější fázi sezony načasovali jindřichohradečtí basketbaloví kadeti, kteří na závěrečném turnaji Final four na pardubické palubovce vybojovali titul mistrů republiky v kategorii U17.

Basketbaloví kadeti GBA Lions Jindřichův Hradec se stali mistry republiky kategorie U17, když v semifinále porazili Ostravu a ve finále domácí Pardubice. | Foto: BK Pardubice a GBA Lions

Mladíci z mezinárodní akademie nenašli v extraligovém play off přemožitele. Vstupovali do něj z třetí příčky po nadstavbové fázi a ve čtvrtfinále si poradili 2:0 na zápasy s USK Praha (90:54 a 85:71). Tím si zajistili účast na mistrovství republiky této věkové kategorie, kam se společně s nimi probojovaly celky Ostravy, Děčína a pořádajících Pardubic.

Semifinálovým soupeřem GBA Lions se stala ostravská Nová huť. Střetnutí se od začátku vyvíjelo poměrně jednoznačně ve prospěch hradeckých kadetů, kteří si dvojciferný náskok zajistili už po úvodní desetiminutovce a v poločase vedli rozdílem 28 bodů. Nepolevili ani po obrátce a nakonec se dočkali vysokého vítězství 106:70.

Naproti tomu druhý semifinálový duel mezi Pardubicemi a Děčínem nabídl vyrovnaný souboj a velké drama až do konce. V něm se nakonec z postupu radovali domácí mladíci, kteří udrželi titěrný náskok až do závěrečného klaksonu.

Děčínští Válečníci o den později možná i pod dojmem zklamání z předchozího utkání nenašli zbraň ani na ostravského protivníka, který si tak zajistil konečné třetí místo a bronzové medaile.

Jindřichohradečtí basketbalisté zvládli i finálovou bitvu. S Pardubicemi prohrávali jen na okamžik v zahajovací čtvrtině, jinak si neustále udržovali mírný náskok, který v závěrečné desetiminutovce vytáhli na dvojciferný, takže v koncovce žádné drama nepřipustili a zaslouženě se radují ze zisku titulu republikových šampionů. Tři hráči se dočkali i individuálního ocenění: Skrinski byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem Final four a Kuruc s Abelem byli zařazení do All-star.

„V první řadě bych chtěl dát kredit hráčům Pardubic, kteří bojovali až do konce a ukázali svoji kvalitu. Myslím si, že to byl zápas hodný finále mistrovství republiky této kategorie. Velký dík patří i divákům, kteří vytvořili skvělou atmosféru. Celkově hodnotím tuto sezonu samozřejmě jako velmi úspěšnou. A hlavně jsem na chlapce hrdý za jejich vývoj po basketbalové i osobnostní stránce. Tento tým má velké ambice a potenciál do budoucna, ale je stále co zlepšovat,“ konstatoval asistent trenéra GBA Lions Miro Szabados.

Semifinále

GBA Lions Jindřichův Hradec – BK Nová huť Ostrava 106:70 (26:12, 53:25, 80:44)

Nejvíce bodů: Skrinski 19, Kemm 19, Stračkaitis 13, Langer 12, Tavarkiladze 12, Abele 10 – Gürbüz 17, Špaček 9, V. Novák 9, Prchal 7, Mirafuentes 7. Trojky: 15:4. Fauly: 21:27. Trestné hody: 15/34:12/29. Doskoky: 58:45.

BK Vividbooks Pardubice – Válečníci Děčín 64:62 (18:18, 31:29, 48:43)

Nejvíce bodů: Kolík 22, Provazník 10, Kalhous 8 – Krob 17, Jeřábek 13, Hyka 12. Trojky: 4:3. Fauly: 30:23. Trestné hody: 12/28:19:39. Doskoky: 55:49.

O 3. místo

BK Nová huť Ostrava – Válečníci Děčín 83:60 (18:13, 36:31, 65:41)

Nejvíce bodů: Pazdera 19, Gürbüz 18, R. Novák 16, V. Novák 12 – Jeřábek 15, Hyka 11, Kučírek 10, Krob 9. Trojky: 5:7. Fauly: 21:23. Trestné hody: 18/30:9/18. Doskoky: 57:29.

Finále

GBA Lions Jindřichův Hradec – BK Vividbooks Pardubice 87:77 (21:17, 44:34, 66:57)

Nejvíce bodů: Skrinski 28, Stračkaitis 14, Abele 13, Tavarkiladze 13 – Kolík 17, Lejsek 15, Avuk 11, Provazník 9. Trojky: 7:4. Fauly: 24:25. Trestné hody: 18/31:15/30. Doskoky: 55:59.