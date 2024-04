/FOTOGALERIE/ Měla to být jasná záležitost, ale nebyla. Až v třetím rozhodujícím utkání čtvrtfinálové série play off I. ligy jindřichohradečtí basketbalisté naplno potvrdili roli velkého favorita a Pardubice pokořili výsledkem 102:54. V semifinále se utkají se Svitavami.

Jindřichohradečtí basketbalisté v rozhodujícím utkání play off I. ligy porazili Pardubice vysoko 102:54 a v semifinále se utkají se Svitavami. | Foto: Lukáš Šamal

Hráči GBA Lions měli tentokrát výborný nástup a úvodní desetiminutovku ovládli rozdílem 17 bodů. V podstatě stejný náskok si udrželi i v druhé čtvrtině. Nejpovedenější pasáž Jihočeši předvedli po změně stran, kdy hostům povolili pouhých osm bodů a jejich vedení vzrostlo na 76:40. V závěrečné periodě ještě rozdíl ve skóre navyšovali a dočkali se i ceněné stovky.

K ní nejvíce přispěli Kábrt (25 bodů) s Karasovem (17) a Kheilem (16). Pardubičtí tentokrát nemohli počítat s trojicí pendlů z nejvyšší soutěže Lukešem, Svojanovským a Vrábelem, kteří rozhodli předešlý duel na východě Čech, což bylo pochopitelně velké oslabení.

„Za vítězství jsme samozřejmě rádi. Podle rozdílu ve skóre to vypadá na jasnou záležitost, ale předvádět takovou hru, co jsme chtěli, se nám začalo dařit až v druhém poločase. Hráči se uvolnili a dostali se do svého rytmu. Myslím, že i diváky to muselo bavit a jsme hrozně vděční za jejich podporu,“ podotkl jindřichohradecký trenér Andrej Červenka.

Při ohlédnutí za celou čtvrtfinálovou sérií zmínil, že to jeho tým s houževnatým protivníkem neměl jednoduché.

„Potvrdili jsme roli favorita, postoupili jsme, ale nebylo to vůbec snadné. Pardubičtí nás potrápili a ukázali, že když jenom na chvilku v hlavách polevíme, něco podceníme nebo nebudeme v play off módu při souboji o každý míč, tak se to ve výsledku projeví,“ upozornil kouč.

GBA Lions v semifinále narazí na Svitavy, jež hladce přešly přes Sokol Pražský (76:64 a 93:66). Úvodní utkání se hraje v pátek 5. dubna na jihu Čech (19 hodin). Druhou dvojici tvoří Hradec Králové vs. Litoměřice.

GBA Lions Jindřichův Hradec – BK Vividbooks Pardubice 102:54 (29:12, 48:32, 76:40)

Nejvíce bodů: Kábrt 24, Karasov 17, Kheil 16, Mička 10, Vondra 7 – Horváth 11, Mikuláš 10, Soldán 8, Krejčík 7. Trojky: 11:9. Fauly: 18:23. Trestné hody: 15/22:9/16. Doskoky: 58:44. Rozhodčí: Dombrovský, Komprs, Zavřel. Diváci: 350. Konečný stav série: 2:1 (82:71, 71:79, 102:54)