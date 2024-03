Vítězstvím 88:77 ve Svitavách zakončili jindřichohradečtí basketbalisté nadstavbovou část I. ligy. Potvrdili tak prvenství v této fázi soutěže a do play off půjdou z nejvýhodnější pozice. Ve čtvrtfinále narazí na BK Vividbooks Pardubice.

Jindřichohradečtí basketbalisté porazili Svitavy v obou utkáních nadstavbové části. Doma 101:97 a v hale soupeře 88:77 | Foto: Lukáš Šamal

Trenér GBA Lions Andrej Červenka nechal odpočívat řadu svých opor a prostor tak dostali hráči širšího kádru. I ti si však počínali velmi dobře. Předvedli soustředěný výkon, dobře bránili a směrem dopředu hráli nápaditě.

"Do Svitav jsme jeli s vědomím, že vítězství v dlouhodobé soutěži máme jisté. I díky tomu příprava na play off pro celý tým už začala s předstihem a mohli jsme nechat vydechnout hráčům, kteří odtáhli převážnou část sezony a také získat čas na doléčení malých drobných zranění. Zároveň dostali větší prostor mladší a nově příchozí hráči,“ podotkl kouč.

Hradecký celek prohrával jen v úvodu, ale do konce první čtvrtiny skóre otočil a postupně si budoval náskok, který na konci třetí desetiminutovky čítal 23 bodů. V závěrečné periodě sice Tuři manko snížili, ale hosté utkání s přehledem dovedli do vítězného konce. Předvedl se především navrátilec Daniel Kölbl, jenž se s 34 body stal nejlepším střelcem utkání.

„Předvedli jsme koncentrovaný výkon, hlavně v prvních třech čtvrtinách kluci byli schopni hrát na obou polovinách to, co jsme si řekli. V obraně jsme soupeře nepustili k lehkým střelám pod košem a když už, tak se na to Svitavští museli nadřít. Naopak v útoku jsme hráli s lehkostí. Určitě pomohlo to, že jsme byli schopni trefovat střely za tři body a je potřeba také vyzdvihnout výkon Dana Kölbla, který určil trend na obranné půli, dokázal dělat hodně tlaku na míč a narušoval rozehrávku domácích. To, že se teď i trefoval, je jenom plus,“ pochválil mužstvo i čerstvou akvizici Andrej Červenka.

Jeho tým už se připravuje na čtvrtfinálovou sérii play off, v níž se střetne s pardubickým Vividbooksem, který skončil v nadstavbové skupině o 7. až 12. místo na druhé pozici. Hrát se bude na dvě vítězství a úvodní utkání je na programu už v pátek 22. března v hale u Vajgaru (19 hodin). Odveta se hraje v Pardubicích v pondělí 25. března (19.30) a případný třetí rozhodující zápas opět na jihu Čech ve středu 27. března.

„Všichni hráči, kteří do utkání ve Svitavách nastoupili, určitě potěšili výkonem a věřím, že jsme navnadili fanoušky na play off. Chceme všechny příznivce pozvat do haly, aby nás přišli podpořit. Budeme to potřebovat,“ apeluje trenér.

Tuři Svitavy – GBA Lions Jindřichův Hradec 77:88 (20:24, 42:53, 54:77)

Nejlepší střelci: Novák 24, Kubín 16, Petric 9, Jokl 8, Suchomel 7 – Kölbl 34, J. Oupoh 23, Grill 9, Navrátil 7, Zvolánek 6. Trojky: 5:14. Fauly: 14:17. Trestné hody: 14/19:6/11. Doskoky: 35:31. Rozhodčí: Nejezchleb, Zavřel. Diváci: 300.

Další výsledky 6. kola

Hradec Králové – Sokol Pražský 117:86, Opava B – Litoměřice 85:97.

Čtvrtfinále play off

Jindřichův Hradec - Pardubice, Hradec Králové – Basket Brno U23, Svitavy – Sokol Pražský, Litoměřice – Opava B.

I. liga - nadstavbová skupina C - konečné pořadí

1. GBA Lions Jindřichův Hradec 24 20 4 2227:1830 44

2. Královští sokoli Hradec Králové 24 19 5 2266:1832 43

3. Slavoj BK Litoměřice 24 17 7 1965:1814 41

4. Tuři Svitavy 24 16 8 2052:1826 40

5. Sokol Pražský 24 15 9 1932:1934 39

6. BK Opava B 24 13 11 1906:1932 37