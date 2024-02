Jindřichohradečtí basketbalisté mají za sebou utkání 3. kola nadstavby I. ligy se svitavskými Tury, které vyhráli po velmi dramatické koncovce 101:97 a udrželi pozici lídra skupiny o 1. až 6. místo. Příliš času na odpočinek však neměli, protože už v úterý 27. února je čeká dohrávka druhého kola na palubovce Hradce Králové (19.30).

Jindřichohradečtí basketbalisté ve 3. kole nadstavbové části I. ligy otočili nepříznivý vývoj a Svitavy nakonec v dramatické bitvě zdolali 101:97. | Foto: Lukáš Šamal

K vydřenému vítězství nad Svitavami se ještě vrátil trenér GBA Lions Andrej Červenka. „Věděli jsme, že to pro nás bude náročné utkání. Hlavně v prvním poločase se nám nedařilo na útočné polovině, nedokázali jsme se dostat do nějakého svého rytmu a co bylo horší, soupeři jsme dovolili hrát jeho hru a ve vymezeném území jsme měli problém jej zastavovat,“ poznamenal k úvodnímu dějství, které hradecký celek prohrál rozdílem třinácti bodů – 37:50.

Výrazné zlepšení v defenzivní činnosti však nepřišlo ani po změně stran, ale Jihočeši vylepšili produktivitu. „Druhý poločas se vyvíjel víceméně stejně. Na obranné půli jsme měli problém zastavovat akce soupeře. Co je však potěšující, v útoku jsme se dokázali dostat do svého tempa a rytmu a hráči se prosazovali zpoza tříbodového oblouku a vytvářeli si otevřené střelecké pozice,“ zmínil.

Hradecké házenkářky si vyšláply na Most a sesadily jej z první příčky

Jeho tým se nakonec na Tury dotáhl a zvládl lépe infarktový závěr střetnutí, v němž přetočil skóre na svoji stranu. „Na konci naše družstvo znovu ukázalo charakter, když v tom těsném závěru dokázali hráči proměňovat trestné hody a když bylo potřeba, tak i zastavovat útoky soupeře,“ potěšilo Andreje Červenku.

Nyní už se však jindřichohradečtí basketbalisté musí soustředit na dohrávku odloženého utkání v Hradci Králové, který po neúspěšné baráži s Pískem sestoupil z nejvyšší soutěže, ale rád by se do ní co nejrychleji vrátil. Královští sokoli mají zatím v této sezoně bilanci 16 výher a čtyř porážek, tedy jen o jednu prohru víc než GBA Lions, a jsou v tabulce hned za nimi. Východočeši se na útočné polovině opírají především o střelce Petera Sedmáka s Tomášem Dvořákem, jemuž zdatně sekundují Jiří Svojanovský, odchovanec jindřichohradeckého basketu Theodor Dlugoš či Marek Welsch, jenž u Vajgaru v minulých letech rovněž působil.

„Čeká nás utkání na horké půdě, ale jako vždy nastoupíme s cílem uspět. Chceme potvrdit tabulkové postavení a zvýšit náskok před dalšími soupeři, abychom si před play off vytvořili co nejlepší výchozí pozici,“ dodal hradecký kouč.