Jihočeši po nabídce, kterou obdrželi, sáhli, protože se netajili ambicemi účast v elitní lize co nejdříve vybojovat. A to i přesto, že měli méně času na přípravu, museli také výrazně obměnit složení týmu, aby byl konkurenceschopný, a v neposlední řadě i navýšit rozpočet, který je samozřejmě výrazně vyšší než v I. lize.

Zásadním krokem k tomu je získání nového generálního partnera, kterým se stala místní likérka Fruko-Schulz. Ta je od letošního roku s novým vlastníkem opět výhradně v českých rukou.

„Jsme rádi, že tato tradiční firma může navázat úzkou spolupráci právě s klubem, který má rovněž dlouhou a úspěšnou tradici. Je to pro nás příležitost, jak podpořit talentované sportovce a přispět k rozvoji basketbalu v našem regionu,“ podotkl majitel firmy Radek Bukovský.

V hradeckém klubu si toto spojení pochopitelně také pochvalují. „Věřím, že toto spojení může být důležitým milníkem pro fungování klubu a že naše spolupráce s firmou Fruko-Schulz bude jen a jen vzkvétat,“ konstatoval generální manažer klubu Jan Tomanec.

V této souvislosti dochází i ke změně názvu týmu. V nadcházející sezoně tak bude klub v Kooperativa NBL nastupovat jako GBA Fruko-Schulz Jindřichův Hradec.

"Finální podoba názvu je výsledkem delšího rozhodovacího procesu. S naším už tak dlouhým názvem to nebylo úplně jednoduché. Nakonec jsme se rozhodli pro tuto podobu. Je to spojení našich tří hlavních partnerů a největších podporovatelů. Z názvu vypadává označení Lions, logo je ale pro tuto chvíli beze změny a lev je stále naším hlavním symbolem,“ doplnil Jan Tomanec.

Mění se i soupiska mužstva, které nadále v roli hlavního kouče povede Andrej Červenka. V hradeckém dresu už nepokračují Larry Vondra, Pavlo Karasov, Tomáš Grunt, Toms Linis, Ben Navrátil, Daniel Kölbl a Ondřej Plášil. Osa týmu z loňské sezony však zůstala, konkrétně Tomáš Jansa, Filip Kábrt, Tomáš Valentíny, Jan Mička, Michal Grill, Marek Zvolánek a také Martin Kheil.

K nim klub angažoval zajímavé posily. Z CZ Academy přichází Ivan Adámek, z Olomoucka Lukáš Feštr, u Vajgaru zakotvili i tři Američané z univerzitních týmů Jaron Fairweather, Cole Bajema a Gabe Wiznitzer.

Všichni by se měli představit v nacházejícím domácím utkání, v němž GBA Fruko-Schulz v sobotu 7. září od 19.15 hodin přivítá slovenskou Nitru. Pak se ještě vypraví k tradičnímu turnaji do Handlové, kde 12. a 13. září změří síly s domácím výběrem s rakouským St. Pöltenem. Do nejvyšší soutěže jindřichohradečtí basketbalisté vstoupí v sobotu 21. září na palubovce pražského USK.