Vstup do nového roku jindřichohradeckým basketbalistům výsledkově nevyšel. V 15. kole I. ligy totiž oslabený lídr prohrál v Liberci 81:85. I po druhé porážce v sezoně však nadále zůstává na čele tabulky sk. Západ o bod před Sokolem Pražským a o tři právě před svým přemožitelem.

Jindřichohradečtí basketbalisté v 15. kole I. ligy podlehli Liberci 81:85. Přitom tohoto protivníka doma porazili jednoznačně 99:76. | Foto: Lukáš Šamal

Hráči GBA Lions nastupovali na severu Čech bez tří hráčů základní rotace i s několika změnami v sestavě a v úvodní desetiminutovce to bylo znát. Devítibodové manko však v druhé části smazali a do kabin odcházeli s nejtěsnějším náskokem.

Vyrovnaná partie pokračovala i po změně stran, v níž se ani jeden tým nedokázal utrhnout. Závěr však zvládl lépe Liberec, který dokázal trestat chyby favorita a proměňoval i střely z těžkých pozic.

„Myslím si, že jsme i přes prohru odehráli kvalitní utkání. Na konci třetí čtvrtiny se nám nepodařilo ukázat takový ten zabijácký instinkt, kdy jsme vedení o šest bodů nedovedli navyšovat a naopak jsme o něj zejména individuálními chybami přišli. Ve čtvrté čtvrtině to byla taková přetahovaná a vítězství jsme si nechali vzít dalšími našimi chybami. Kredit soupeři, který odehrál dobré utkání, my v závěru tahali za kratší konec. Určitě je však potěšující výkon našich mladých hráčů, ať už to byl Mára Zvolánek nebo znovu Míša Grill,“ poznamenal jindřichohradecký kouč Andrej Červenka.

V neděli 14. ledna hráče GBA Lions čeká tahák kola v podobě domácího souboje se Sokolem Pražským (16 hodin), kterému se bude snažit vrátit porážku 81:89 z podzimu.

„Určitě bych rád pozval diváky, máme soupeři co oplácet. A doufejme, že se nám do sestavy vrátí někteří klíčoví hráči a my se budeme snažit najít tu formu, která nás doprovázela v závěru uplynulého roku,“ přeje si kouč.

BA Lynx Liberec – GBA Lions Jindřichův Hradec 85:81 (27:18, 39:40, 65:65)

Nejvíce bodů: Příhonský 18, Olejník 18, Kořínek 14, Bím 14, Stibor 10 – Jansa 24, Vondra 17, Valentíny 11, Zvolánek 9, Mogren 7. Trojky: 5:7. Fauly: 26:20. Trestné hody: 14/26:20/32. Doskoky: 41:40. Rozhodčí: Hartig, Eisner.

Další výsledky 15. kola

Plzeň – Radotín 77:59, Sokol Pražský – Polabí 98:85, USK Praha B – SP Basket 67:69, Chomutov – Litoměřice 88:80.

I. liga sk. Západ

1. GBA Lions Jindřichův Hradec 15 13 2 1383:1117 28

2. Sokol Pražský 15 12 3 1277:1197 27

3. BA Lynx Liberec 15 10 5 1194:1162 25

4. BK Lokomotiva Plzeň 15 9 6 1195:1086 24

5. Slavoj BK Litoměřice 14 9 5 1120:1025 23

6. BK Wolves Radotín 15 7 8 1045:1163 22

7. BK Levharti Chomutov 15 4 11 1175:1281 19

8. USK Praha B 14 4 10 996:1040 18

9. Basketbal Polabí 15 3 12 1230:1371 18

10. SP Basket 15 3 12 1023:1196 18