Jindřichohradečtí basketbaloví kadeti si zajistili účast v extraligovém Final four kategorie U17, které se bude konat o nadcházejícím víkendu v Pardubicích.

Kadety GBA Lions čeká závěrečný turnaj, v němž se bude rozhodovat o titulu mistrů republiky a dalších medailích. | Foto: archiv Deníku

Hráči GBA Lions zakončili nadstavbovou část na třetím místě, což znamenalo, že se ve čtvrtfinále utkají s USK Praha, který skončil šestý. Jihočeši zvládli sérii na dva zápasy výborně. Doma svého soka deklasovali rozdílem 36 bodů a zvládli i vyrovnanější odvetu na palubovce soupeře.

Probojovali se tak na mistrovství republiky této věkové kategorie, které se uskuteční turnajovým způsobem jako Final four 4. a 5. května. Postup si zajistili rovněž kadeti ostravské Nové huti, kteří budou semifinálovým protivníkem jindřichohradeckého celku.

Druhou dvojici tvoří domácí Vividbooks vs. Děčín, jenž se postaral o největší překvapení dosavadního průběhu nejvyšší soutěže U17. Mladí Válečníci totiž postoupili až z předkola play off a ve čtvrtfinále vyřadili 2:1 na zápasy písecké Sršně, kteří do vyřazovacích bojů vstupovali jako vítěz nadstavbové části.

Čtvrtfinále play off extraligy U17

GBA Lions J. Hradec – USK Praha 90:54 (23:15, 41:25, 68:36), nejvíce bodů JH: Vranovič 14, Kemm 13, Abele 12.

USK Praha – GBA Lions J. Hradec 71:85 (18:23, 39:45, 51:66), nejvíce bodů JH: Tavarktiladze 28, Skrinski 15, Kemm 12.

Konečný stav série: 0:2