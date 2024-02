Jindřichohradecké basketbalisty posílil pro rozhodující fázi sezony křídelník Martin Kheil. A rozhodně nešel do neznámého prostředí. Dvacetiletý hráč už u Vajgaru úspěšně působil. Přišel v roce 2020 a juniorské roky odehrál v akademii GBA, s níž vybojoval i mistrovský titul. Rovněž nastupoval i v prvoligovém áčku, odkud v uplynulé sezoně zamířil do pražské Slavie. Mezitím se blýskl také v reprezentačním dresu hráčů do 20 let, kde jako nejlepší střelec národního týmu pomohl k vítězství v B divizi evropského šampionátu. V dresu účastníka nejvyšší soutěže si však přivodil těžké zranění a k basketu se vrátil až po pěti měsících. Vyhodnotil, že pro jeho restart bude nejvhodnější návrat do GBA Lions.

Křídelní hráč Martin Kheil posílil basketbalisty GBA Lions. | Foto: archiv GBA Lions

V Jindřichově Hradci jsi zhruba měsíc. Jak se cítíte?

Jelikož je to nějakých pět měsíců, co jsem nehrál basket, tak je to stále vlastně nezvyk zase běhat a celkově se zapojovat do takových týmových aktivit. Dlouho jsem byl jenom v posilovně a mohl dělat pouze statické cviky. Takže je to něco jiného. Je to ale skvělý pocit zase hrát basket, být tady s klukama. Máme super partu.

Absolvoval jste už zápas závěrečného kola základní části v Litoměřicích. Jaké to bylo?

Bylo to zvláštní. Týmových tréninků jsem měl málo, musel jsem se zajet do všech akcí, i když dost z nich znám z minulých let. Ale je to úplně něco jiného, zase v deseti hráčích na hřišti, teď se tam zorientovat. Nebyl jsem v té svojí správné flow, občas jsem tam vymýšlel nějaké blbosti. Musím si na to zvyknout, půl roku je půl roku.

Máte za sebou těžké zranění a operaci nohy. Jak jste na tom?

Teď se to opravdu lepší den ode dne. Dlouho jsem nemohl dělat téměř vůbec nic. Šroub v operované noze má osm centimetrů, noha si potřebovala zvyknout na to cizí těleso, takže jsem tomu musel dát nějakou dobu úplně bez zátěže. Na hřišti s míčem jsem vlastně až od té doby, co jsem tady v Hradci. Ten šroub tam samozřejmě nějakým způsobem cítím, ale zlepšuje se to a je mi to méně a méně nepříjemné. Teď už mě to v ničem neomezuje.

Co vás vedlo k návratu do GBA Lions?

Vím, jak to tady funguje. Všichni vzájemně se tu podporují a věnují si hrozně moc času a úsilí. Celkově se mi líbí to prostředí, řekl jsem si, že pro můj restart to bude nejlepší. A hlavně je tu i velká konkurence, talenti z různých zemí. Vím, že tohle mě určitě posune dál.

V týmu je několik nových tváří, ale většinu spoluhráčů znáte z předchozích let. Asi nebyl problém zapadnout.

Máme fakt dobrou týmovou chemii, i s těmi pro mě novými hráči. Kluci mě přivítali s otevřenou náručí a celkově si tady všichni opravdu sedneme. Není tu nikdo, kdo by nějak vyčníval nebo nezapadal, je to super. V hodně týmech mi přijde, že je to občas rozdělené na takové skupinky. Ale tady jsme všichni fakt pohromadě, každý vychází s každým a můžeme se bavit se všemi o čemkoliv, nebo vždycky najdeme nějaké společné téma.

A co říkáte na tým ohledně basketbalové stránky?

Jsou tu pro mě noví hráči, musíme se s klukama sehrát, což se nám, myslím, daří. Ten můj první zápas bylo takové seznámení. Musíme každý zjistit, co umíme, jakým stylem hrajeme, abychom najeli na tu stejnou vlnu. Ale myslím, že do play off i případné baráže to bude super. V sílu týmu určitě věřím, musíme využívat věci, v nichž jsme dobří. Narážím teď na to, že jsme hodně mladý tým a měli bychom každého uběhat, což jsme zrovna v zápase proti Litoměřicím nedělali. Je třeba se na to zaměřit a věřím, že to bude v pohodě.

Zdroj: GBA Lions