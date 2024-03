Jindřichohradečtí basketbalisté porazili v 5. kole nadstavby I. ligy Hradec Králové 79:63 a před závěrečným utkáním si zajistili prvenství ve skupině o 1. až 6. místo.

Basketbalisté GBA Lions porazili v 5. kole nadstavby I. ligy Hradec Králové 79:63. | Foto: Lukáš Šamal

Trenér vítězného celku Andrej Červenka viděl ve hře řadu nedostatků, ale ocenil fakt, že mužstvo se dokázalo semknout a zvládnout zápas ve svůj prospěch, i když se mu nedařilo podle představ.

„Za vítězství jsme opravdu rádi. Náš výkon měl daleko k dokonalosti, ale o to víc nás může těšit fakt, že v utkání, v němž se nám úplně nedaří střelba, nemůžeme se dostat do potřebného rytmu, netrefíme množství otevřených pozic, nakonec dokážeme najít způsob, jak zvítězit. A tentokrát to bylo na obranné půli. Defenziva byla jednoznačně rozhodujícím faktorem naší výhry. Opět musím vyzdvihnout týmové pojetí, nepostrádali jsme však ani kvalitní individuální výkony, což mělo rovněž velmi pozitivní vliv. Jsme rádi, že se znovu mohl zapojit Honza Mičky, který ukázal, jak moc důležitý pro nás v takových zápasech bude,“ konstatoval trenér GBA Lions Andrej Červenka.

Než začne play off, do něhož půjde Jindřichův Hradec z nejvýhodnější pozice, je na programu ještě závěrečné kolo nadstavby, v němž Jihočeši nastoupí v neděli 17. března ve Svitavách (18.30).