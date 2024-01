Sedmý ročník přehlídky basketbalových nadějí Young Guns GBA Invitational hostil na sklonku roku Jindřichův Hradec a také Pelhřimov. Vítězem prestižního turnaje juniorů se stal litevský Žalgiris Kaunas, pořádající Geet Better Academy vybojovala bronzové medaile.

Junioři jindřichohradecké GBA obsadili po vítězství nad CZ Academy na turnaji Young Guns třetí místo. | Foto: Lukáš Šamal

V tradiční přestřelce budoucích basketbalových hvězd z celé Evropy triumfovali hráči týmu Žalgiris Kaunas, kteří v napínavém finálovém utkání porazili italský celek Stella Azzurra Roma 82:79.

Od úspěchu v podobě finále nebyli daleko hráči domácí Get Better Academy, kteří do posledních chvil drželi naděje na výhru v souboji o první příčku ve skupině právě s pozdějším vítězem. Nakonec se museli spokojit se zápasem o třetí místo, v němž porazili CZ Academy. Páté místo vybojovali Orange Lions z Nizozemí v zápase s polským týmem GAK Gdynia, na sedmém místě skončila rakouská Vienna Timberwolves před španělskými Next Hoops.

Dvojice pro boje o konečné umístění určily výsledky obou čtyřčlenných základních skupin, které se hrály systémem každý s každým. Jejich vítěze čekalo finále turnaje, celky na druhých místech se utkaly o celkové třetí místo atd.

Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Dovydas Buika z týmu Žalgirisu. Ten byl také součástí All Star týmu. Společně s ním byl zařazen do ideální sestavy i jeho spoluhráč Nedas Raupelis, dále Kaur Tomann ze Stella Azzurra a také dva zástupci domácí GBA – Tomáš Valentíny a Toms Linis.

„Jsme velmi vděční, že i přes nastalé problémy, kdy se nám odhlásil jeden z týmů, jsme dokázali uspořádat další kvalitně obsazený turnaj a umožnili jsme talentovaným hráčům poměřit své síly a dovednosti v mezinárodním měřítku. Z ohlasů samotných účastníků si dovoluji soudit, že přesně to se nám podařilo. Hráči naší GBA získali kromě skvělého bronzu také velmi cenné zkušenosti, které jsou zásadní pro další sportovní posun.“ říká Julian Beťko, ředitel pořádající Get Better Academy.

Výsledky zápasů o umístění

O 7. místo: Vienna Timberwoles – Next Hoops 79:74.

O 5. místo: Orange Lions – GAK Gdynia 57:53.

O 3. místo: GBA J. Hradec – CZ Academy 92:77.

Finále: Žalgiris Kaunas – Stella Azzurra Roma 82:79.