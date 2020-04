Toužíte po kytici, která vám doma bude dělat radost a přitom bude originální? Není to nic složitého, jen budete potřebovat několik pomůcek a dobrou radu, jak na to. Navíc květinářství a zahradnictví jsou zatím otevřená, takže vám nic nebrání.

Pak aranžujte květy, začněte od větších a pevnějších, větviček a tvrdšího materiálu | Foto: Květinová dílna luka:sh

Co budete potřebovat:

* Rostliny podle vlastní fantazie, které seříznete na konci do špičky a necháte nejlépe 12 hodin ve vodě

* Aranžovací hmotu

* Libovolnou nádobu podle vlastního vkusu

* Fólii, může to být mikroten, celofán nebo takzvaná fresh fólie

* Ostrý nůž

* Zahradnické kleště

* Dekorační materiál (není povinný, ale můžete si s ním pohrát)

Postup:

1. Aranžovací hmotu položte do nádoby s dostatečným množstvím vody. Že je dostatečně nasáklá vodou, poznáte podle toho, že nestoupá na hladinu.

2. Následně ji upravte nožem na požadovaný tvar tak, aby se vešla do vybrané mísy, kterou nejdříve vyložte fólií proti prosáknutí. Pokud je nádoba voděodolná, můžete tuto část vynechat.

3. Hmotu tvarujte a vkládejte tak, aby byla prolisem nahoru, vzlínání vody vzhůru bude funkční a stonky tak budou dostatečně zásobeny vodou.

4. Začněte zapichovat zeleň, která bude umístěná pod květy a při okrajích. Přidávejte různé druhy podle fantazie a větvičky tak, abyste nepoškodili okolní materiál.

5. Pak aranžujte květy, začněte od větších a pevnějších, větviček a tvrdšího materiálu. Jemnější stonky vpichujete opatrně, případně větévkou s menším průměrem pro ně připravte dírku. Stonky vždy seřezávejte šikmo, aby se květy mohly napít co největší plochou a hmota se při zapichování nedeformovala, jen se rozevřela, obejmula stonek a tím jej zafixovala.

6. Takto zaplňte celou plochu nádoby. Je jen na vás, zda budou květy těsně vedle sebe, nebo zvolíte vzdušný organický styl. Doplnit je můžete též dalšími dekoračními materiály, jako jsou korálky nebo drátky, záleží jen na vás.