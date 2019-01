JINDŘICHOHRADECKO - Náctiletí, kteří se dostanou kvůli dalšímu vzdělávání z domova na internát, občas chtějí vyzkoušet vše, co svět dospělých nabízí. A někdy to přeženou. Například v Třeboni před několika dny strážníci městské policie zastavili tři dívky ve věku mezi 14 až 16 lety, které šly centrem města a nesly si dvě lahve vodky.

Ilustrační foto | Foto: Profimedia.cz

„Jedna z nich dokonce nadýchala 1,9 promile alkoholu. Zjistili jsme toho, kdo jim konzumaci alkoholu umožnil a pokutovali ho. Dívky jsme předali na internát a prostřednictvím školy o případu byli informováni rodiče,“ uvedl vrchní strážník městské policie Vladimír Školka.

Muži v černých uniformách provádějí poměrně často v lázeňském městě a různých provozovnách kontroly na dodržování zákazu podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Nově, jak jim umožňuje zákon, mohou dávat podezřelým mladistvým dýchnout pro zjištění hladiny alkoholu. Stejnou cestou kontrol jdou i strážníci v Jindřichově Hradci, zaměřují se i na víkendové diskotéky a podobně.

Samotné školy většinou, pokud narazí na opilého mladistvého, tak volají rodiče, aby si ho převzali.

„A pokud je zdravotní stav horší, tak voláme i záchranku. Následně takový případ řešíme formou výchovných opatření, která jsou dána školním řádem,“ vysvětluje ředitel Střední školy v Českých Velenicích Oldřich Kučera s tím, že kázeňských postihů je celá škála. Rovněž v řádu domova mládeže jsou stanovená pravidla, co student může a co ne.

Poznamenává, že takový případ na internátě řeší ojediněle a na vyučování se s tím nesetkali.