KARDAŠOVA ŘEČICE - Dvaadvacetiletý mladík z Kardašovy Řečice několik let napadal svoje přibuzné, se kterými bydlel. Teď za to bude konečně souzen a snad i potrestán. „V pátek jsme zahájili trestní stíhání obviněného,“ uvedl mluvčí jindřichohradecké Policie ČR Jaroslav Beran.

NÁSILÍ. Ženy bývají často terčem útoků svých přibuzných, s nimiž žijí. | Foto: Ilustrační foto: Deník/Vít Šimánek

Policie obvinila dvaadvacetiletého mladíka z Kardašovy Řečice z týrání osob

„Mladík minimálně od 1. června 2004 až do současné doby slovně i fyzicky napadal svou matku a sestru,“ vysvětluje Beran.

Bodla bratra v sebeobraně

Násilník na ně útočil doma, a to nejméně v patnácti případech. Jeden z nejhorších útoků se stal koncem letošního října.

„Dne 25. října asi hodinu před polednem muž fyzicky napadl svojí sestru. Chytil ji pod krkem do takzvané kravaty a začal ji škrtit. Žena v sebeobraně uchopila nůž a bodla bratra do levé paže.“

Způsobila mu drobné poranění, které si vyžádalo lékařské ošetření. Násilník uchopil dřevěnou lať a začal sestře vyhrožovat, že ji zabije.

Nespokojil se ten den pouze s jedinou obětí.

„Vzápětí fyzicky napadl také svoji matku. V kuchyni ji povalil na podlahu, lehnul si na ni a začal ji tahat za vlasy,“ popisuje násilníkovo počínání policejní mluvčí Beran.

„Nejméně dvakrát ji udeřil pěstí do hlavy a také jí hlavou udeřil o podlahu.“ Přitom matce vyhrožoval, že přestane dýchat, protože ji zabije.

Policie obviněného muže vyšetřuje na svobodě.

Podle policie se prý ale nejedná o případ domácího násilí. „Výstižnější je paragraf o týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě,“ pokračuje Beran. „Za to hrozí násilníkovi až osm let odnětí svobody.“ Protože se prý nejedná o domácí násilí, nemohla policie násilníka z bytu vykázat. Teoreticky tak může ve svém násilném jednání pokračovat.

Pět desítek vykázaných

Obětem domácího násilí pomáhají pracovnice krizového a intervenčního centra, které zřídila v krajském městě Diecézní charita České Budějovice. Letos již jeho služby využilo více než sto osob. „Od počátku roku bylo v jižních Čechách policií vykázáno necelých pět desítek osob,“ uvádí vedoucí centra Dana Bedlánová. „Jednalo se o 42 mužů a dvě ženy.“

Neurvalci pocházejí z různých sociálních vrstev a mají různý stupeň vzdělání.

„Mezi násilníky jsou lidé s nižším vzděláním, ale také vysokoškoláci,“ dodává Dana Bedlánová.