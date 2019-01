JINDŘICHOHRADECKO - Navzdory všem mechanickým, ale i elektronickým zabezpečením rekreační chaty či chalupy mohou majitelé zazimovaných nemovitostí zažít nepříjemné vloupání.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Miroslav Kucej

Policistům může v pátrání po zcizených věcech pomoci seznam cenností

„Nám vykradli chalupu už dvakrát a je to strašná bezmoc, když stojíte nad hromadou věcí vyházených ze skříní, všude kolem nepořádek. Taky až s odstupem času jsme zjistili, že se nám ještě něco ztratilo. Ale už jenom ten pocit, že vám tam někdo cizí chodí, je strašný,“ vzpomíná majitel chalupy u Stráže nad Nežárkou Zdeněk Novák.

Foto obýváku

Právě teď policisté zaznamenávají zvýšení trestné činnosti v rekreačních oblastech na Jindřichohradecku.

A když už se něco takového stane, existují rady, jak zvýšit šance na dopadení pachatele a hlavně navrácení věcí, které mohou mít pro vlastníka kolikrát i osobní citovou hodnotu.

„Především by si majitel měl udělat kompletní soupis cennějších věcí, když už je přes zimu neodváží. Ten je nejlépe mít doplněný fotodokumentací a přesným popisem i markantních bodů a výrobním číslem. To značně usnadňuje pátrání,“ říká okresní policejní mluvčí Jaroslav Beran.

Když už k nějakému vloupání dojde, neměl by vlastník v žádném případě do objektu vstupovat. Od dveří by si měl ověřit opodstatněnost svého podezření a obratem informovat policii. Zásadní chybou podle Berana je třeba uklízet střepy a vůbec s něčím hýbat. To vše může zničit stopy.

„Lidé by měli mít na mysli, že každé vloupání, i když nakonec zloděj nic nevzal, je trestným činem a měli by ho oznámit. Může se zde najít nějaká stopa, která přivede k pachateli možná i rozsáhlé trestné činnosti,“ zdůrazňuje Beran.

Na závěr dodává, že pořádně zajištěný objekt zvenčí a domluva se sousedy o vzájemné kontrole by měla být samozřejmostí.