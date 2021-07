Nechají se nejsnadněji vyprovokovat k nebezpečnému stylu jízdy. A v poměru k počtu vydaných řidičských oprávnění páchají nejvíce nehod způsobených agresivitou. Být na pozoru před mladými účastníky silničního provozu není od věci, ukazují data České asociace pojišťoven i nového Portálu nehod.

Neklidné mládí

Mladí řidiči se přitom sami přiznávají, že jsou při řízení značně neklidní. Celkem 82 procent motoristů ve věku 18 až 29 let v průzkumu agentury STEM/MARK uvedlo, že se občas nechají vyprovokovat k agresivnímu stylu jízdy. To je nejvyšší číslo ze všech oslovených věkových skupin.

Nejčastěji je podle vlastních slov rozruší zbytečná pomalá jízda ostatních řidičů či když jiní účastníci provozu neblikají, nedají přednost či bezdůvodně blokují pruhy pro rychlejší vozidla.

Řada z nich nicméně sebekriticky zmínila i vlastní prohřešky. Přes 80 procent si občas nedělá starosti s maximální povolenou rychlostí, 60 procent se někdy záměrně tlačí na auto před sebou a polovina čas od času předjíždí na poslední chvíli.

„Zároveň k sobě byli mladí respondenti poněkud kritičtější a své nevhodné chování si uvědomují lépe než starší řidiči,“ komentuje výsledky průzkumu výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

Smrtící nezkušenost

Na fakt, že jsou mladí motoristé s čerstvým řidičským průkazem na silnicích skutečně nebezpečnější, ukazují i data, které Deník získal z nového Portálu nehod.

Když se počet karambolů způsobených agresivním chováním na silnici přepočítá k počtu vydaných řidičských oprávnění, nejvíce jich působí náctiletí motoristé následovaní dvacetiletými.

Navíc podle statistik dopravní policie způsobí řidiči do třiceti let kolem 130 smrtelných nehod ročně. A lidé s praxí do pěti let od absolvování autoškoly zaviní každou šestou bouračku.

„Mladí řidiči jsou často nevybouření, neohleduplní a přeceňují své řidičské schopnosti,“ uvádí ředitel služby dopravní policie Jiří Zlý. Dvacet osm hodin jízd v autoškole podle něj z nikoho zkušeného řidiče neudělá, závěrečná zkouška může navíc být jen dílem náhody.

„Umět řídit auto dopředu nestačí, řidič musí umět reagovat a být i mentálně připraven na situace, které provoz přináší,“ dodává Zlý.