Od dnešního poledne bude možné vrátit se letecky z Británie do České republiky. Cestující musí před nástupem do letadla předložit negativní antigenní nebo PCR test provedený v Británii. Po příletu dál platí domácí karanténa, druhý test mohou lidé absolvovat nejdříve po pěti dnech. Na twitteru to oznámil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Většina českých kamionů se do Štědrého dne z Británie nevrátí.

Žena s dítětem v rouškách na letišti | Foto: ČTK / ČTK

České aerolinie podle své mluvčí Vlaďky Dufkové dnes v 19:00 místního času vypraví speciální let z Londýna do Prahy. Letadlo by mělo v Praze přistát po 22:00. "Jednosměrná letenka na let OK 651 by měla být zanedlouho dostupná v našem rezervačním systému," řekla ČTK mluvčí.