Ve stopách Livingstona. Nejhezčí safari je v deltě Okawanga, říká Čech

/FOTOGALERIE/ Viktoriiny vodopády, šelmy v divočině, krásy parků v africké Tanzanii, Zambii a Zimbabwe. Tisíce kilometrů procestoval při podzimním safari fotograf divočiny a dobrodruh Petr Slavík. Centrální a východní subsaharská Afrika ho kdysi uchvátila tak jako před sto padesáti lety slavného Davida Livingstona. Do Afriky jezdí téměř třicet let, tedy déle než slavný britský misionář.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Fotograf na cestách a dobrodruh Petr Slavík se opakovaně vrací do Afriky na safari už téměř třicet let. Na podzim zamířil z Ústí nad Labem do buše či k Viktoriiným vodopádům poprvé od vypuknutí pandemie | Foto: se svolením Petra Slavíka