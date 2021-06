V Čechy velmi oblíbené zemi u Jaderského moře jsou už připraveni a natěšeni na dobře známé turisty ze srdce Evropy. Atmosféru v Chorvatsku a postoj místních k návštěvníkům z Česka na vlastní kůži prozkoumal reportér Deníku.

Češtině se v Chorvatsku nevyhnete. Zní v restauracích, na ulicích i v marínách, z nichž na moře vyplouvají také čeští jachtaři. | Foto: Deník/Jiří Janda

Rodinná dílna v kamenném domě v malé vesničce Škrip na ostrově Brač vyrábí již řadu generací olivový olej. Její historická provozovna dnes slouží jako muzeum výroby oleje, do kterého každoročně zavítá i mnoho Čechů. Nyní se opět s přicházející sezonou otvírá turistům a na rok 2020 by tu raději zapomněli. „Věříme, že to letos bude mnohem lepší, před rokem jsme tu touhle dobou ještě neměli nikoho,“ popisuje šéf muzea Krunoslav Cukrov, jenž návštěvníkům o tradiční výrobě oleje zasvěceně vypráví.