Při cestování po tuzemských luzích a hájích pak rodiče s dětmi nejvíce trápí přemrštěné ceny, vyplývá z výsledků velké ankety Deníku Češi v pohybu, ve které odpovídaly více než tři tisíce respondentů.

Proto by lidé přivítali především vyšší „rodinné“ slevy. „Nemalá část respondentů by měla ráda k dispozici mapy ukazující sjízdnost turistických tras pro kočárky či dětská kola,“ poznamenává datový novinář Deníku Michal Janko.

Také by se jim líbilo, kdy byli provozovatelé restaurací vstřícnější vůči jejich potomkům. Necelá třetina respondentů ankety by naopak přivítala, kdyby existovaly resorty kam by děti nesměly.

Zdroj: Deník