Německo s účinností od neděle 6. června vyřadí Českou republiku ze svého seznamu epidemicky rizikových zemí, na kterém je Česko kvůli pandemii nemoci covid-19 od loňského září. Dnes to oznámil Institut Roberta Kocha (RKI), který rejstřík spravuje a který je německým úřadem pro prevenci a potírání chorob. Vyřazení ze seznamu znamená, že Německo po cestujících z Česka nebude vyžadovat karanténu, kterou je ale nyní možné nahradit dokladem o očkování, potvrzením o prodělání nemoci, nebo negativním testem. Pro lety do Německa nadále platí podmínka v podobě negativního testu před nástupem na palubu.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Iva Haghofer

Pro plné rozvolnění cestovního režimu je nutné nejdříve počítat s desetidenním přechodným obdobím. Lhůta souvisí s tím, že při vstupu do Německa se musí každý řídit karanténními opatřeními podle toho, v jaké epidemické kategorii zemí v uplynulých deseti dnech pobýval. A Česko bude formálně do 5. června označováno jako riziková oblast. Přechodnému období se při cestě z Česka do Německa ale mohou vyhnout ti, kteří v Česku nepobývali před 6. červnem a zároveň nebyli v jiné rizikové oblasti.