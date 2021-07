Před spaním můžete navštívit medvědy, pandy nebo makaky. Po ránu zase na statku ve stáji nakrmíte zvířata. Nebo máte raději dobu dávno minulou? Složit hlavu lze v nádherných zámeckých komnatách, kterými kráčela historie. Anebo se můžete uložit do vlakového kupé. Netradiční ubytování láká, poptávka po „dovolené jinak“ je velká, v Ústeckém kraji je řada nabídek.

Netradiční ubytování nabízí Pivovar Kocour ve Varnsdorfu. Zájemci se tam mohou ubytovat ve vlakových kupé, k dispozici jsou dva vagony. | Foto: archiv Pivovaru Kocour Varnsdorf

Ubytování ve vlakových kupé nabízí Pivovar Kocour ve Varnsdorfu. K „pokoji“ se tam hosté protáhnou úzkou uličkou, ani místnost, kde budou spát, prostorností rozhodně neoslní. Dřevěné obložení, všechno úsporné. Vždyť i postele musí být nad sebou. Přesto je o ubytování velký zájem. „Krásný zážitek. Neobvyklý. Byl jsem tam s rodinou, kluk byl úplně nadšený, nás to také moc bavilo,“ vypráví František Sulík o třech nocích strávených v železničním vagonu. „Prostoru tam moc nebylo, to je pravda, ale stálo to za to. Určitě se vrátíme. Bylo to něco jiného, ne úplně běžné ubytování jako někde v hotelu,“ usmívá se tatínek z Děčína.