Láska k focení se u mě objevila v roce 2015, od té doby fotím. Až loni v zimě jsem vymyslela facebookový profil s přezdívkou Adéla Amatérská fotografka a kdo chce, může sledovat fotky, které na něj přidávám. K focení mě přivedlo to, že ráda chodím na procházky, výletím, cestuji, mám ráda přírodu, hrady a zámky, historické části města, a tak jsem jednoho dne namířila mobil a začala fotit.

Nejraději zachycuji přírodu ale i kulturní akce. Když se někdo objeví, že chce vyfotit, vyfotím i jeho.

Tyto fotky vznikly 25. prosince 2021. Po štědrovečerní večeři jsem byla přecpaná, a tak jsem potřebovala rozhýbat. Vzhledem k tomu, že už dlouho nebylo na Vánoce tolik sněhu, prochodila jsem svátky po venku s mými blízkými. Fotila jsem od mého bydliště, přes centrum města Jindřichův Hradec až k příměstské části Otín.

Ráda chodím do přírody, kde jsem jen sama a jinak skoro žádní lidé, kde jen ptáci zpívají a sem tam se vynoří nějaká srnka z roští a přeběhne cestu. Tam se odreaguji a mám v hlavě jen to, co dnes vyfotím.



Adéla Říhová