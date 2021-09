Kde přebývají ANDĚLÉ? Nevíte? My jsme také nevěděli a ani jsme nevěřili, že existují. Ukážou se, když potřebujete, když jste v koncích.

V našem případě vše začalo, vážným onemocněním babičky. Nevěděli jsme co dál. Chtěli jsme, aby v posledních chvílích babička netrpěla a hlavně, aby mohla zůstat doma mezi svými a tuto dobu strávit plnohodnotně a bez utrpení. Věděli jsme, že to bude těžké a emočně náročné. Báli jsme se, protože zůstat odcházejícímu oporou a světlem, vyžaduje mnoho odvahy, lásky a času. Ne každý to dokáže… Babičku jsme milovali a rozhodli se, že jí dopřejeme vše, co si zaslouží. Bylo to období velmi psychicky náročné a vyčerpávající.