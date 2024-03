V sobotu se kolem poledne zatáhla obloha a za chvíli začalo pršet. Členové sboru dobrovolných hasičů z Hamru, pořádající již 29. dětský maškarní karneval, byli naplněni obavami z účasti na připravované zábavě pro děti z širokého okolí Třeboňska. Ale tyto obavy se celkem rychle rozplynuly, když se po 14 hodině odpolední začal plnit sál dětmi s jejich rodiči, či prarodiči. Za příspěvek a fotky děkujeme Janu Pumprovi.

Dětský maškarní karneval uspořádali dobrovolní hasiči z Hamru v Majdaleně. | Foto: Se svolením Jana Pumpra

Hned z toho byla znát veselá nálada, která naplnila celý prostor připravený k dětskému karnevalu. Přijela i společnost, která přijala pozvání od starosty obce Hamr pana Tomáše Panenky k malování dekorací na obličeje dětem, ale i dospělým návštěvníkům. kteří děti přivedli.

Vstup na akci připravili členové sboru zdarma a množství soutěží pro děti v maskách bavilo všechny přítomné dohromady. O hudební produkci se postaral starosta sboru Jan Pumpr a ten společně se starostou obce též moderoval i celé soutěžní odpoledne.

Řada soutěžních úkolů probíhala za účasti rodičů dětí či prarodičů, kteří se tímto též zapojili aktivně do průběhu dětského karnevalu. To se také projevilo na vřelé náladě po celém sálu, kdy dospěláci měli za povinnost se aktivně podílet společně se svými dětmi na plnění zadaných soutěžních úkolů. Nejraději mají děti, když mohou své starší kolegy upravit téměř k dokonalosti malbou na obličej, nebo společně soutěžit v pojídání sušenky na čas.

Letos to bylo také napínavé při přemisťování lentilek nasátých na brčko z jedné misky do druhé. To se měli dospěláci co snažit, aby přemohli své svěřence. Na závěr si děti zahrály velmi oblíbenou hru židličkovanou, kdy zaplnily židlemi sál do poloviny a celý seriál soutěží byl zakončen vyráběním mumií pomocí toaletního papíru, kdy jím dospělí omotávali své ratolesti.

Kolem šesté hodiny večerní se všichni rozcházeli do svých domovů a nám pořadatelům začíná roční období, kdy činnost zábavy vystřídá sportování a příprava na soutěže v oblasti celoroční hry Plamen a Závodu požární brannosti a všestrannosti.