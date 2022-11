České Velenice přivítaly soubor Divadla Dětí v úterý 22. listopadu od 8.30 a potom od 10.00 hodin. Děti z prvního stupně a předškolních zařízení dvakrát zaplnily divadelní sál, aby zhlédly pohádku O Balynce, dobrém štěněti a třidě nízkých kamarádů. Malebné Velenice hraničně přímo sousedí s Rakouskem a přeshraniční styk zde běží na plné obrátky. Silná komunita vietnamských obchodníků se zde mísí s početnou romskou menšinou, ve městě našlo azyl také mnoho uprchlíků z těžce zkoušené Ukrajiny. Mohla by vzniknout obava, že takto heterogenní publikum nebude tím pravým ořechovým pro roli diváctva. Ale opak byl pravdou. Výborně společensky i metodicky připravení diváci od samého začátku představení úzce spolupracovali s jevištěm na jedničku s hvězdičkou. Na představení dorazili také organizátoři kulturních akcí z Třeboně a byl předjednán týden účinkování Divadla Dětí v roce 2023. Do začátku adventu už chyběly jenom tři dny a soubor se vypravil na stavění scény do Trhových Svin.

Divadlo Dětí odehraje v listopadu poslední sled představení mimo domácí karlovarský kraj s pohádkou O Balynce, dobrém štěněti. Se zastávkami ve Stodu, Českých Velenicích, Trhových Svinech, Vodňanech a Chodově dovrší celkový počet třicet tisíc dětí, které v letošním roce pohádku měly možnost zhlédnout. Pro příští rok je připraveno dalších 12 týdenních výjezdů od Aše až po Ostravu.

Za zaslání příspěvku děkujeme Kristýně Sklenářové.