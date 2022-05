V našem kraji se bojovníci BJJ potkávají a trénují v soběslavském Restartgymu. Velkým letošním úspěchem jsou výsledky nejmladších členů, závodnic Elly a Sáry Ševčíkových. Pod vedením Roberta Keňa, držitele černého pásu a zakladatele týmu Bulletproof, se jim podařilo dosáhnout vynikajících výsledků na dvou největších turnajích pro děti a juniory pořádaných v ČR a to v Berouně na CZECH OPEN a na mezinárodním turnaji ve Frenštátu Pod Radhoštěm REBEL CUP, odkud si obě dvě závodnice odvezly 3 zlaté a jednu bronzovou medaili!

Vzhledem k tomu, že základna členů je oproti velkým a zavedeným klubům velkých měst zanedbatelná, jedná se o opravdu zaslouženou odměnu za úsilí vložené do našich mládežníků. S potěšením musím na závěr konstatovat, že zájem závodit v tomto sportu za posledních pár let enormně vzrostl a dokazují to každoročně stoupající čísla registrovaných účastníků, kteří jsou kvalitativně na evropské i světové úrovni.

I díky tomu si může tým Bulletproof dovolit uspořádat již 4. ročník turnaje RUMPOLD CUP v Táboře, který se koná 19. 6. 2022, kde budou letos díky našim nejmenším bojovníkům otevřeny i dětské kategorie. Proto vítá všechny zájemce a diváky, pro které budou závody nejen zpestřením od zaběhlých sportovních disciplín, ale možná i začátkem kariéry bojovníka brazilského jiujitsu!

Libor Ševčík