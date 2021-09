Tento den bude vstup do zámeckého parku v Blatné možný až od 10.00 hodin po zaplacení vstupného.

Vstupné je 100 Kč pro dospělého, děti do šesti let mají vstup zdarma.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.