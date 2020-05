Jedním z mála míst, kde jsme mohli v posledních týdnech trávit svůj čas, byla příroda. Poznávali jste její krásy i vy? Vyfotili jste si, jak rozkvétají stromy a květiny nebo jiné krásy a zajímavosti? Pošlete nám své snímky na e-mail: klara.alesova@denik.cz, doplňte je krátkým komentářem a podělte se s ostatními o zajímavý tip na výlet nebo na procházku. Stejně, jako to udělala Jan Malířský ze Strakonic.

S fotoaparátem po okrese: Libětice a Mutěnice

V neděli 3. května jsem se vypravil do dvou obcí na Strakonicku. Cestu jsem začal v Liběticích, o kterých jsou první zmínky z roku 1243. Obcí, která se nachází poblíž vrcholu kopce Hradiště, protéká Libětický potok a najdeme zde také raně středověké slovanské hradiště s nedalekou lokalitou " U devíti kamenů ". Nad obcí se tyčí také rozhledna Kbíl. V obci žije 89 lidí.

Školou obec spadala pod Sousedovice, farou a zdravotním obvodem ke Strakonicím. Starostou zde býval Matěj Jíně, hospodu měl Alois Hruška a bývalo zde také Hospodářské sdružení čes. křesťanských zemědělců.

Ze zajímavostí se ve vsi nachází kaplička, vedle pomník obětí I. světové války, před vsí stojí velký kříž, za ní výklenková boží muka. Najdeme tu také několik zajímavých hospodářských budov a atelier skla a sklářství.

Druhé zastavení bylo v obci Mutěnice, první zmínky jsou o ní z roku 1243 kdy ji Bavor I. ze Strakonic daroval Maltezskému řádu, a to poplužní dvůr, cihelnu a mlýn. Bývala zde továrna na výrobu fezů, vedle v lomu se těžil flourit. Obcí protéká Smiradický potok, který se za obcí vlévá do řeky Volyňky. Z místních krás najdeme v údolí pod vsí výklenkovou kapličku. V obci je kaplička z poloviny 19. století zrekonstruovaná v letech 2004-2005 a dům č. 1 s deskou sadaře profesora Františka Suchého.

Obec byla v letech 1974 - 1991 správně součástí Strakonic. Dnes je zde 254 obyvatel. Starostou zde býval František Pavlíček, nájemce velkostatku Strakonice František Šašek, úředníci Akciové továrny na výrobu fezů Vil. Bock a Matěj Bong, polní cihelna Vojěch Cimburek, o hospodu i s trafikou se starala Barbora Vonášková.





Jan Malířský,

Strakonice