Letos v září uplyne půlkulaté 85. výročí od podepsání a přijetí potupné mnichovské dohody a od začátku snad nejtěžšího období českého a moravského národa v moderních dějinách. Za příspěvek a pozvánku na zajímavou akci děkujeme Jiřímu Duchoňovi.

Pevnostní areál Slavonice. | Foto: Jiří Duchoň

Provozovatelé Pevnostního areálu Slavonice letos opět po roce připravují další, již 19. ročník bojové ukázky Přepadení řopíků 1938, která tradičně ve svých dvou částech seznámí diváky se situací v pohraničí na konci září 1938 v tehdejším předválečném demokratickém Československu a shlédnou i velice atraktivní průběh bojů čs. armády s německými vetřelci, který by možná mohl nastat po odmítnutí podmínek mnichovského diktátu.

Letošní akce bude mít několik vylepšení a bude to vlastně generální zkouška na jubilejní 20. ročník v roce 2024. Představení se bude opět účastnit i nejnovější napodobenina obrněného automobilu Tatra vz. 30, dovezenou příznivci až z Karlových Varů, která se tak utká v přímém souboji s napodobeninou německého lehkého tančíku Pz Kpfw IA, který se bojů účastní již několik let. Do boje se zapojí tři bunkry lehkého opevnění-řopíky, které vytvoří neprostupnou palebnou přehradu. Na akci pořadatelé vyčlenili tisíce cvičných nábojů a množství pyrotechnických efektů. V tomto rozsahu se podobná akce u řopíků koná pouze zde.

Akce se uskuteční v sobotu 5. srpna od 14:00 hodin přímo v Pevnostním areálu a bude trvat přibližně dvě hodiny. Vstup na akci bude možný pouze od areálového parkoviště a z důvodu nižší kapacity parkovacích míst doporučujeme včasný příjezd s parkováním např. ve Slavonicích u nádraží ČD a dojít necelé 2 km pěšky nebo zvolit jiný způsob dopravy např. kolo nebo vlak. Místní policie ČR se navíc dlouhodobě vyjádřuje v tom smyslu, že pokud návštěvníci - automobilisté budou parkovat v rozporu s platnou dopravní vyhláškou nebo nebudou zachovávat na jednosměrných komunikacích minimální průjezdnou šířku vozovky 2,8 m např. pro sanitku, budou nekompromisní a viníky potrestají citelnou pokutou.

Akce se koná za každého počasí, tzn. i za deště, který, pokud bude, ideálně nastíní ponurý deštivý začátek podzimu v roce 1938 a zvýší tak kvalitu celé ukázky.

Jiří Duchoň