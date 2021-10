Z přírodní lékárny se na zvýšenou funkci štítné žlázy doporučuje svída krvavá „Zároveň ji můžeme využít všude, kde hrozí nekróza tkáně. Také tinktura ze jmelí nám může pomoci při zvýšené činnosti štítné žlázy, ale zároveň působí antiskleroticky a působí jako kardiosedativum. Využívá se také v klimakteriu na potlačení návalů do hlavy. V případě tvorby uzlíků na štítné žláze využijeme prostředků, které zabraňují jejich tvorbě jako je eleuterokok, ořešák americký, kozinec a další,“ jmenuje bylinkářka Podhorná.

Pokud se zaměříme na opačný problém, tedy nadměrnou funkci štítné žlázy, ta se projevuje úbytkem svalové hmoty, pocením nebo bušením srdce. Do těla se dostává příliš mnoho hormonů a organismus má problém je zpracovat. Spouštěčem těchto obtíží mohou být i uzlíky, které se na žláze objevují a způsobují nadprodukci hormonů. Částečným řešením může být dieta s vyloučením potravin obsahujících jód, ale především je potřeba se poradit s praktickým lékařem.

Se správným fungováním štítné žlázy mohou pomoci také bylinky. „Gemmoterapeutikum z černého jeřábu aronie působí jako účinný regulátor štítné žlázy, a to oběma směry – zvyšuje i snižuje. Podporuje práci srdce jako mírný kardiostimulátor a příznivě ovlivňuje pevnost a neprostupnost cévních stěn. Působí antiskleroticky a vylučuje přebytek nežádoucích solí z organismu. Celkově organismus posiluje. Rozchodnice růžová – zlatý kořen je v podobě gemmoterapeutika pomocný prostředek pro aktivizaci štítné žlázy. Zároveň urychluje rekonvalescenci po těžkých chorobách, odstraňuje únavu, stimuluje imunitní systém, zlepšuje paměť a odstraňuje předrážděnost,“ doporučuje bylinkářka Jarmila Podhorná.

Některým pacientům se špatně fungující štítnou žlázou se může tento orgán zvětšit, a to i dost výrazně, a na krku se jim objeví takzvané vole nebo jinak řečeno struma. V minulosti se tento problém vyskytoval především u obyvatel vnitrozemí, kteří neměli v potravě dostatek jódu.

Snížená funkce štítné žlázy je většinou spojená s únavou, stavy letargie a deprese. Člověk si připadá bez energie a nemá vůli cokoli dělat. Právě u lidí, kteří trpí depresí, by měli lékaři prověřit také stav štítné žlázy, protože zhoršení psychického stavu může mít na svědomí i tento orgán. K dalším příznakům hypotyreózy patří neopodstatněné přibývání na váze, zimomřivost a také zácpa. Dále se mohou objevit otoky nebo bolesti kloubů.

Z tohoto výčtu je patrné, že když štítná žláza funguje špatně, na našem organismu a kvalitě života se to zřetelně projeví. V zásadě rozlišujeme dva základní typy problémů se štítnou žlázou: sníženou funkci neboli hypotyreózu, a naopak zvýšenou produkci hormonů neboli hypertyreózu.

