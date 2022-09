libové vepřové plátky (kotleta, kýty)

sůl a pepř

hrst čerstvých lišek

bobkový list, nové koření, černý pepř

houbový vývar

1 cibule

přepuštěné máslo

lžička hladké mouky

pár lžic smetany

dijonská hořčice

postup přípravy:

Kotletky naklepeme, osolíme, opepříme a na másle opečeme z obou stran. Očištěné lišky předem povaříme v mírně osolené vodě s divokým kořením (bobkový list, několik kuliček nového koření a černého pepře). Houbový vývar použijeme na podlévání. Oloupeme cibuli, drobně ji pokrájíme a orestujeme ve výpeku z masa, zaprášíme malým množstvím hladké mouky a podlijeme prochladlým vývarem z lišek. Dobře promícháme, aby omáčka neměla hrudky. Přidáme povařené lišky, podle potřeby přilijeme vývar a povaříme.

Do hotové omáčky přidáme lžíci smetany, kterou předem rozmícháme se lžičkou dijonské hořčice. Kdo má rád pikantnější a ostřejší chuť, může kotletky předem potřít dijonskou hořčicí a nechat je přes noc odležet. Kdo nemá rád chuť dijonské hořčice, přidá hořčici se sladší chutí.

Příloha může být velmi variabilní, protože se hodí opravdu všechno (knedlíky, špecle, nudle, bramborové kroketky, opékané brambory, bramboráčky, … u nás dnes zvítězila rýže.)

Co Čech, to houbař!

Dobrou chuť přeji úplně všem, houbařům i sběračům. Je zajímavé, kolik houbařů houby ve finále vůbec nejí, ale baví je jejich sběr. Na druhou stranu jsou tu pojídači hub, kteří do lesa paty nikdy nevytáhnou. Když se to sečte dohromady, s houbami máme pletky všichni. Každý tím svým způsobem. I to je mi na nejmagičtějších plodech přírody velmi sympatické. Do jaké skupiny patříte vy?

Dobrou chuť čtenářům přeje Šárka Erb Škachová, autorka Kuchařky ze vsi