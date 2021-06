Již přes rok se potýkáme s koronavirem SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19. COVID-19 změnil smýšlení o budoucnosti mnohých z nás.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/čtk

Myslím, že v podstatě všichni jsme se více či méně již v náctiletých letech zabývali otázkou, jakým způsobem se jednou uživíme. Někteří z nás měli v plánu být zaměstnáni a zároveň podnikat, aby zvýšili šanci, že se bez problémů zabezpečí a budou si moci třeba dříve založit rodinu, aniž by se museli obávat, že ji dostatečně nezaopatří. Takový byl i můj plán, když jsem se ve svých osmnácti letech začala zabývat otázkou, jak ze svého pravděpodobně nízkého učitelského platu vše zvládnu v budoucnu svými finančními prostředky zajistit.

Smutnou skutečností je relativně snadné dostání se a zároveň vystudování vysoké školy, než tomu bylo v minulosti. Spousta z nás, vysokoškoláků, měla posléze vidinu vysokého nástupního platu, která bohužel i s ohledem na značné množství absolventů není reálná, ať máte jeden titul či více. Považuji za velmi obtížné zvolit si takové povolání, které by nás bavilo a zároveň nám přinášelo takový výdělek, který by byl pro nás přijatelný, aniž by nás nějakým způsobem stresoval nebo omezoval, zejména v této nesnadné době.