Kam odletěly jindřichohradecké zvony?

Kdyby šlo o velikonoční Zelený čtvrtek, byla by odpověď na otázku v titulku článku jednoduchá: Zvony odletěly do Říma. Jenže byl 17. listopad 2019! Jedenáct minut po 17. hodině se prý tento den - na oslavu třiceti let demokracie - po celé České republice rozezněly zvony. V Jindřichově Hradci bylo v tomto směru "ticho po pěšině"…

V neděli se v Jindřichově Hradci slavilo 30. výročí Sametové revoluce. | Foto: Jaroslava Šímová