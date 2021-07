Vladislav Voldřich houbaří v okolí Stach, kde už se začínají objevovat hřibovité houby. Našel kozáky březové a hřib kovář.

Také Jiřina Froydová z Prachatic byla také úspěšná, tuto pětičlennou rodinku našla na hrázi, kde už před pár dny objevila první hříbky.

S houbařením to začíná vypadat docela nadějně, tak pokud do lesa vyrazíte i vy, pochlubte se, co jste našli. Fotky nám můžete zasílat na e-mail klara.alesova@denik.cz. Děkujeme!