Čtenáři vaří: Zdravé zapečené brambory Radky Třískové

Nouzový stav v České republice s sebou přinesl v tisících domácnostech mimo jiného i každodenní vymýšlení obědů a večeří. A vymyslet jiné jídlo na každý den, může být oříškem. Obzvlášť s ohledem na to, že mnozí nechtějí do obchodů vyrážet několikrát týdně. Pojďte se podělit o své recepty! Do vaření a pečení se denně pouštějí i redaktoři Deníku, kteří se s vámi o nejlepší recepty také podělí a rádi se nechají zase inspirovat od vás.

Zdravé zapečené brambory. | Foto: Radka Třísková

Radka Třísková

Zdravé zapečené brambory

Větší brambory

Balíček mozzarelly

Cherry rajčátka

sůl Brambory uvařit ve slupce a nechat vystydnout. Oloupat, rozkrojit na půlku a lžičkou vydlábnout střed. Posolit. Mozzarellu nakrájet na plátky, rajčátka na půlku. Do středu brambory dát plátek mozzarelly a na to půlky rajčátek. Dáme na pečicí papír péct na 180 °C asi 20 min. Inspirujte i vy ostatní čtenáře, pošlete na nám na e-mail: leona.frohlichova@denik.cz váš oblíbený recept i s vaší autorskou fotkou hotového jídla nebo upečených sladkostí. Nezapomeňte připojit vaše jméno a bydliště. Recepty s fotografiemi pak zveřejníme na webových stránkách vašeho Deníku. Zapojujeme se i my, redaktoři, a ukážeme vám na webových stránkách vašeho Deníku naše oblíbené recepty.

