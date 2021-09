Řezbářské symposium Dačická řezba se v Kancířově sadu v Dačicích konalo od 16. do 20. srpna. Své řemeslo zde předvedli řezbáři Rudolf Procházka, Jiří Schlosser, Hana Svobodová, Pavel Novotný, Jozef Gabaj, Miroslav Burša, Michal Kelbler a Jaroslav Pecháček.

Do Dačic se už poosmé sjeli umělci z různých oborů. Na symposiu s názvem Dačická řežba předvedli, jak umí kouzlit se dřevem, kovem, sklem i keramikou. A bylo se na co dívat, jen si prohlédněte naši galerii. Za snímky děkujeme Vojtěchu Lojkovi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.